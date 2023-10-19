IA aprende a compactar arquivos

O Chinchilla, um robô de conversação criado pela empresa inglesa DeepMind (que pertence ao Google), também tem outra habilidade: compactar imagens e áudios.

Em testes (1) da DeepMind, que ensinou o algoritmo a fazer isso, o bot conseguiu reduzir o tamanho de arquivos de imagem em 56%, e de áudio em 83%, sem afetar seu conteúdo.

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Ele superou com folga os formatos de compressão PNG e FLAC, hoje usados para fazer isso.

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Fonte 1. Language Modeling is Compression. G Delétang e outros, 2023.