Instagram testa formato de anúncio impossível de pular

Na TV, dá para mudar de canal na hora do intervalo. Na internet, dá para pular os anúncios. Bem, talvez não.

Na última segunda-feira (3), porta-vozes da Meta, empresa que controla o Instagram, confirmaram que a plataforma está testando um novo tipo de anúncio que seria impossível de ignorar, segundo relatos de alguns usuários.

O primeiro a perceber a mudança foi Dan Levy, que postou no X um print da tela do seu Instagram. Na publicação, ele diz que o app congelou a sua tela até que se encerrasse a contagem regressiva do “ad break” (“pausa para os comerciais”, em bom português). Confira:

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024