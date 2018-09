Mais além do Grande Atrator

Há alguns anos os astrônomos respeitam de que a nossa galáxia, a Via Láctea, e suas vizinhas estão sendo inexoravelmente arrastadas para uma região do Cosmo denominada Grande Atrator, no rumo da constelação de Virgem (SI n.º 9, ano 2). Trata-se de uma grande concentração de massa, talvez um aglomerado de galáxias, cuja gravidade atrai matéria em sua direção. Agora, um grupo de observadores de Trieste, na Itália, identificou outra gigantesca agregação de galáxias na mesma direção, mas três vezes mais longe. A descoberta tem conseqüências importantes na tentativa de explicar a distribuição de matéria do Universo e a sua evolução desde o instante da explosão inicial, o Big Bang.

Ao que parece, essa concentração da matéria pertence a uma mesma linha imaginaria que passa pelo Grande Atrator, pelo aglomerado local, que incluiu a Via Láctea, e por outro superaglomerado de galáxias conhecido como Perseus-Peixes. Para o astrofísico Luiz Roberto Nicolaci do Observátorio Nacional, “um alinhamento em tão grande escala é difícil de interpretar como mera coincidência. Mas não está provado que tenha influência no movimento das galáxias”.