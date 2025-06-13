Se você recorre a passatempos analógicos para fugir do mundo digital, sentimos dizer que o cerco está se fechando. Em mais uma prova de que a inteligência artificial tornou-se onipotente, a famosa fabricante de brinquedos Mattel anunciou na quinta (12) uma parceria com a OpenAI, a empresa dona do ChatGPT.

O objetivo da parceria, claro, é inserir as ferramentas da IA no desenvolvimento da empresa, tanto em produtos finais como em processos internos. A Mattel, vale lembrar, é dona das bonecas Barbie e Polly, dos carrinhos da Hot Wheels, do jogo Uno e do universo do herói He-Man, só para citar algumas marcas.

Segundo os porta-vozes das duas empresas, as conversas sobre uma possível parceria começaram no final de 2024. É provável que o primeiro projeto fruto da união seja anunciado no fim deste ano – mas qualquer lançamento deve ficar para 2026.

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Tudo ainda é muito incerto. Segundo o site Axios, a Mattel ainda não sabe se o produto será um brinquedo, uma “experiência digital” ou alguma outra coisa. Também não escolhe qual das suas marcas será usada nesse começo.

Apesar disso, sabe-se que, provavelmente, será algo destinado a maiores de 13 anos. O objetivo seria o de despistar críticas sobre criar brinquedos com IA para crianças – e evitar que o produto sofra alguma futura restrição que seja criada para essa faixa etária.

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De acordo com a Bloomberg, a decisão vai de encontro à recente filosofia da Mattel. Diante da queda das vendas do setor de brinquedos, a companhia (que completou 80 anos em 2025) tem buscado diversificar o seu portfólio ao produzir filmes, programas de TV e jogos virtuais.

Você viu isso na prática: em 2023, o filme Barbie, feito em parceria com a Warner, arrecadou US$ 1,5 bilhão de dólares somente nos cinemas (sem contar a venda de produtos relacionados). Foi a maior bilheteria daquele ano.

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O hit inspirou a criação, no começo deste mês, do Mattel Studios – que unificou as divisões de filmes e de televisão da empresa. Há pelo menos 30 produções em desenvolvimento, incluindo um novo live-action do He-Man intitulado Mestres do Universo, que estreia em junho de 2026.

A Mattel não deve licenciar as suas marcas para a OpenAI – o foco da parceria é a adoção da tecnologia. O que não é exatamente novidade: a empresa de brinquedos já usa ferramentas da IA do Google para filtrar feedbacks e solucionar problemas em seus produtos.

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O movimento da OpenAI também não é inédito: a startup tem se reunido com outras empresas do entretenimento, como estúdios de Holywood, para vender suas soluções baseadas em inteligência artificial, como o gerador de vídeo Sora.

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https://www.youtube.com/watch?v=lPwThnXaOAI