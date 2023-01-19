Navegadores usam criptografia suspeita

Sabe quando você entra num site qualquer, e aparece um cadeado ao lado do nome? Isso indica que a transmissão de dados entre o seu computador (ou smartphone) e aquele site está protegida por criptografia. O processo usa certificados digitais, arquivos de verificação que são emitidos por empresas de segurança.

Mas uma investigação do jornal Washington Post revelou que os navegadores Chrome, Safari, Edge e Firefox aceitam certificados emitidos pela TrustCor Systems, uma empresa estranha: foi registrada no Panamá, mas sua sede fica no Arizona – e os donos fazem parte da Packet Forensics, uma companhia que presta serviços ao Pentágono.

Isso levantou a suspeita de que os certificados da TrustCor possam ser fajutos: permitiriam que as Forças Armadas dos EUA leiam dados protegidos por criptografia. Após a polêmica gerada pelo caso, Google, Microsoft e fundação Mozilla (desenvolvedora do Firefox) disseram que vão bloquear os certificados em seus navegadores. A Apple está estudando o caso.

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