Notícias – Organize seus feeds

Antônio Fonseca Jr.

O Google Reader é a bênção de quem acompanha vários blogs e sites de notícia e não tem tempo para checar um por um. Basta assinar seus feeds para ser bombardeado pelo que há de mais atual. O problema sempre foi sua aparência. É aí que entra o Pulse, com uma bela interface ajustada à tela de toque. Em junho do ano passado, o próprio Steve Jobs teceu elogios para ele. Como conseguiu isso? Com barras independentes que deslizam horizontalmente. Cada uma delas representa um site/blog do qual você é assinante. Simples assim.

Outro aplicativo que fez escola foi o Flipboard. Em 2010, ele lançou a moda de transformar em revista o conteúdo de nossas redes sociais e serviços na rede. Você vê tweets, posts do Facebook e fotos no Flickr como se fosse uma revista de estilo. O sucesso rendeu citação da revista Time como uma das 50 inovações do ano passado e uma geração de aplicativos parecida com ele.

Se você vai ficar longe de uma rede Wi-Fi e quer economizar no 3G, o Instapaper é uma ferramenta que leva o conteúdo que interessa na internet para o mundo off-line. Cada página é reconfigurada, deixando as propagandas de fora e dando um aspecto de livro ou revista. Tamanho, tipo e cor das fontes também são configuráveis.

Pulse



Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: Gratuito

Plataformas: Android iOS iPhone, iPod, iPad

Bacana: Uma interface que influenciou muitos apps, incluindo alguns da grande mídia.

Fraco: Alguns sites entram em conflito com o app, o que só permite a leitura no modo web.

Flipboard



Avaliação: Ótimo

Idioma: Inglês

Valor: Gratuito

Plataforma: Somente iPad

Bacana: Reúne informações de diversas fontes e organiza tudo de forma agradável.

Fraco: Nenhuma.

Instapaper



Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: US$ 4,99

Plataforma: iOS iPhone, iPod, iPad

Bacana: Leva para o mundo off-line o conteúdo da internet.

Fraco: Depois de ler um artigo, ele volta para o topo da lista, o que tira você de onde estava.

Resposta expressa

Depois de o smartphone ter chegado à mesa, as discussões de bar nunca mais foram as mesmas. Conheça os apps que vão ajudá-lo a encontrar respostas – e ganhar na argumentação.

MÁQUINA DE RESPOSTAS



O Wolfram Alpha é um Google ultranerd. Quando você faz uma busca, em vez de listar links de sites relacionados, ele consulta seu banco de dados, executa alguns cálculos e dá a resposta em números, tabelas e gráficos. Por exemplo, se você escrever a palavra “musician” (músico em inglês), o programa informa que há 47 260 músicos profissionais empregados nos EUA, sua participação é de 0,04% da mão de obra do país, seu salário médio anual é de 37 mil dólares – ou 53 mil se for compositor ou diretor musical.

Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: US$ 1,99

Plataformas: Android / iOS iPhone, iPod, iPad

Bacana: Poderoso ao lidar com números.

Fraco: Ele falha quando muitas palavras são buscadas ao mesmo tempo.

ROBOPÉDIA

O Qwiki é uma Wikipédia para quem tem preguiça de ler. Quando você procura por um assunto, o app reúne automaticamente fotos e dados de várias fontes que são sobrepostos a uma narração com voz eletrônica. Tudo sem intermediação humana.

Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: Gratuito

Plataforma: Somente iPad

Bacana: Deixar o texto de lado ao apresentar os temas.

Fraco: As informações sobre os temas são bastante simplificadas.

AGREGADOR DE WIKIS



A Wikipédia é pau para toda obra, mas a rede tem centenas de outros wikis, os tais documentos colaborativos que reúnem informações sobre os mais variados assuntos. A Wapedia dá acesso a todas essas páginas – incluindo a famosa enciclopédia aberta.

Avaliação: Ótimo

Idioma: Português, inglês e mais 130 idiomas

Valor: Gratuito

Plataformas: Android / iOS iPhone, iPod, iPad

Bacana: Poder acessar, além da Wikipédia, a Desciclopédia.

Fraco: Por vezes fica lento.

PARA NUNCA MAIS FICAR POR FORA



Você entra no Twitter e não tem a menor ideia do que se tratam os trending topics? O Hitpad bebe de diversas fontes para explicar bem resumidamente os assuntos mais populares do dia. São 5 barras verticais que se dividem em sites de notícia, vídeos, fotos, twits e buscas no Google. E ainda tem um campo de buscas, caso você sinta falta de algo.

Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: Gratuito

Plataforma: Somente iPad

Bacana: Reúne diversas fontes para explicar um tema.

Fraco: Grau de customização baixo, o que exclui muitos temas brasileiros.

AS MELHORES IDEIAS DO MUNDO



As conferências TED são a tropa de elite dos pensadores de hoje condensada em palestras de até 18 minutos. E agora reunida num app bastante simples. São quase mil vídeos de gente como Bill Gates, Isabell Allende e Stephen Hawking em centenas de tópicos que vão do combate a desastres naturais à biotecnologia.

Avaliação: Bom

Idioma: Inglês

Valor: Gratuito

Plataforma: Android / iOS iPhone, iPod, iPad / Windows Phone 7

Bacana: Um conteúdo inteligente e inspirador.

Fraco: As ideias que valem a pena ser espalhadas estão todas em inglês.