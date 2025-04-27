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Tecnologia

Novas versões do ChatGPT alucinam mais do que as anteriores, diz OpenAI

Modelos recentes de inteligência artificial batizados de o3 e o4-mini são mais avançados, mas também cometem mais erros e “alucinações” que versões anteriores.

Por Manuela Mourão 27 abr 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Imagem de ícones de bate-papo de dados abstratos de IA voando sobre uma superfície digital com códigos.
 (Andriy Onufriyenko/Getty Images)
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Novas versões do ChatGPT alucinam mais do que as anteriores, diz OpenAI Priorizar nos meus resultados Google

No ano passado, a empresa OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou um novo tipo de inteligência artificial, que é mais espertinha, mas leva mais tempo para chegar a uma conclusão final sobre problemas matemáticos, científicos e de codificação.

Em vez de responder de imediato, como fazem as versões mais antigas, esses novos algoritmos podem dividir a tarefa em etapas, testar diferentes métodos ou revisar o próprio raciocínio antes de dar a resposta, tornando-a mais precisa e elaborada.

Agora, uma nova versão dessa tecnologia também consegue realizar tarefas semelhantes com imagens, gerando esboços, pôsteres, diagramas e gráficos. O programa, segundo Mark Chen, diretor de pesquisa da OpenAI, pode transformar, gerar, manipular e recortar imagens do jeito que o usuário preferir.

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Os especialistas garantem que esses métodos que buscam emular nosso raciocínio ainda são bem diferentes do funcionamento do cérebro humano. Além disso, como outras tecnologias de IA, eles podem errar e até inventar informações. Essas invenções são conhecidas na área como alucinações.

Os modelos de IA o3 e o4-mini, as novas ferramentas de raciocínio da OpenAI, são avançados em muitos aspectos — mas ainda cometem muito mais alucinações do que várias versões anteriores da empresa. Esse tipo de erro é considerado um dos maiores e mais difíceis desafios da inteligência artificial, e nenhum sistema, até agora, conseguiu superá-lo completamente.

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Esses modelos, porém, cometem mais erros factuais do que as versões anteriores. Apesar de apresentarem bom desempenho em tarefas como programação e matemática, eles fazem mais afirmações — e, com isso, mais erros. A OpenAI ainda não sabe exatamente por que isso acontece.

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No PersonQA, teste interno da empresa que mede a precisão do conhecimento de um modelo sobre pessoas, o o3 apresentou uma taxa de alucinação de 33%, o dobro das versões anteriores. Já o o4-mini alcançou 48%. Além disso, o o3 também mostra uma tendência a inventar ações durante o processo de raciocínio para chegar às respostas.

Em entrevista ao portal

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TechCrunch, Neil Chowdhury, pesquisador da Transluce e ex-funcionário da OpenAI, explicou que “a hipótese é que o tipo de aprendizado por reforço usado nesses modelos pode amplificar problemas que normalmente são mitigados (embora não totalmente eliminados) pelo pós-treinamento padrão”. Ele também apontou que as alucinações podem ter aumentado como consequência de uma tentativa de gerar respostas mais criativas.

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