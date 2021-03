O aparelho dentário que vibra

O aparelho dentário Byte usa moldes de silicone transparente, feitos sob medida, que vão desentortando os dentes e devem ser usados 22 horas por dia – você só tira para comer e fazer a higiene bucal. É o mesmo princípio de funcionamento do Invisalign e de outros aparelhos “invisíveis” lançados no Brasil nos últimos anos. Mas o Byte, que por enquanto só é vendido nos EUA, tem uma diferença: vem com um gadget, chamado HyperByte, que deve ser usado cinco minutos por dia.

Esse dispositivo (que foi aprovado pela FDA) deve ser colocado na boca e mordido gentilmente. Ele emite microvibrações que relaxam a gengiva e estimulam os osteoblastos, as células que formam os ossos. Com isso, promete realinhar os dentes na metade do tempo: o processo completo supostamente leva três a quatro meses. Segundo o fabricante, as vibrações são indolores, e até ajudam a reduzir o desconforto gerado pelas moldeiras de silicone.



O tratamento custa US$ 1.895 e inclui as consultas com um ortodontista, os moldes de silicone, que vão sendo alterados e trocados ao longo dos meses, e o HyperByte. A empresa também oferece o tratamento Byte At-Night, indicado para desalinhamentos mais leves, em que as moldeiras só são usadas 10h por dia (em casa e à noite, enquanto a pessoa dorme). Ele inclui o gadget vibratório, e custa US$ 2.295.

