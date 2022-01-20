O capacete que transmite som pelos ossos
MobiWan é o primeiro dispositivo com condução óssea bidirecional: usa vibrações do crânio para captar o que você fala e reproduzir a voz de outras pessoas
O capacete Mobilus MobiWan foi projetado para uso em lugares muito barulhentos, como fábricas e obras, e mesmo assim permitir que os trabalhadores se comuniquem. Ele capta as vibrações do seu crânio quando você fala, e decodifica o que você está dizendo a partir delas.
E as vozes dos colegas também são transmitidas por vibração, diretamente para o seu ouvido interno. Ou seja, ele é o primeiro dispositivo que utiliza a técnica de condução óssea de forma bidirecional – tanto para emitir quanto para captar som. O capacete não é vendido. Ele é alugado pelo fabricante, a US$ 490 por ano.