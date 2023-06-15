O chip que processa 4 quatrilhões de operações por segundo

Esse é o poder computacional do Nvidia H100, desenvolvido para rodar algoritmos de inteligência artificial.

A capacidade de processamento (4.000 teraflops) é 12 vezes maior que a do chip antecessor, o A100, usado para “treinar” a maioria das IAs atuais.

Ou seja: o H100 irá possibilitar a criação de algoritmos ainda mais inteligentes, contendo dezenas de trilhões de parâmetros. Custa US$ 40 mil – e cada servidor pode combinar até 32 unidades dele.