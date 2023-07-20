O controle de Xbox com bateria de lítio

Em 2021, um executivo da Duracell insinuou que o controle do Xbox ainda usa pilhas devido a um acordo comercial com a Microsoft – que negou.

Seja como for, agora finalmente a empresa está lançando um controle que já vem com bateria de lítio: ele se chama Remix, e é feito de plástico parcialmente reciclado.

Sua bateria dura até 30h, o dobro das pilhas comuns (e quase o triplo das recarregáveis de NiMH, que muitos donos de Xbox usam hoje). O porém é que o Remix custa R$ 800 – quase o dobro do controle normal.

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