O cortador de grama autônomo

Antes de usar o cortador autônomo Segway Navimow (US$ 1.425) pela primeira vez, você digita seu endereço no aplicativo dele. Aparece uma foto de satélite mostrando o seu jardim – cujo contorno você deve confirmar dando alguns cliques.

Pronto: o aparelho está pronto para cortar a grama sozinho e com alta precisão (a margem de erro é de apenas 2 cm). Ele faz bem pouco barulho – 54 decibéis, o equivalente a uma cafeteira –, possui proteções que evitam o contato com a lâmina e para sozinho se esbarrar em crianças ou pets.