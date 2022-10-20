O fone com bateria infinita

Essa é a promessa do Phoenix, da marca sueca Urbanista. A caixinha dele, onde você guarda os fones, é revestida por Powerfoyle: um novo tipo de placa solar, que capta energia até em ambientes internos.

Só de deixá-la em cima da mesa, quando você não estiver usando os fones, ela já gera eletricidade suficiente para se recarregar (isso é possível porque, assim como os outros fones do tipo true wireless, como os Airpods, o Phoenix consome pouquíssima energia).



Ele tem cancelamento ativo de ruídos, e é resistente à chuva e respingos. Será lançado até o fim do ano, por US$ 149.