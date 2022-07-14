O parafuso criado pelos espiões da KGB

Na Guerra Fria, a KGB escondia papéis e microfilmes nos objetos mais inusitados – inclusive parafusos. Agora, esse truque ganhou uma versão civil: o Shomer Spy Bolt (US$ 27).

Ele é oco, para você esconder objetos como um cartão de memória ou um rolinho de dinheiro dentro.

E tem um mecanismo de segurança inteligente: só abre se for girado no sentido contrário ao normal, como se você fosse espanar (apertar excessivamente) o parafuso.

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