O porta-retrato holográfico

O produto foi criado pela empresa americana Looking Glass Factory, que promete vendê-lo nos EUA a partir de maio. Sua tela, de 7,9 polegadas, é capaz de exibir até 100 imagens diferentes ao mesmo tempo – cada uma delas mostra um ângulo ligeiramente diferente do mesmo objeto, e é isso o que cria a ilusão de estar vendo um holograma.

O gadget vem com uma câmera Azure Kinect, que foi desenvolvida pela Microsoft (é uma evolução do sensor Kinect, criado para o console de videogame Xbox One), e captura imagens em 3D usando um laser infravermelho – que é invisível e inofensivo para os olhos.

Também dá para tirar fotos e gravar vídeos de até dez segundos usando um iPhone (8 ou mais recente) ou Samsung Galaxy (S9+ e acima), cujas câmeras têm sensor de profundidade, e exibir em versão holográfica no Looking Glass Portrait. Você pode compartilhar vídeos e fotos com outras pessoas que tenham o produto, mas ele só funciona com gravações, não em tempo real (não dá para usar numa videochamada, por exemplo). O porta-retrato custará US$ 350 – mas o kit completo, com a câmera e alguns acessórios, US$ 1.100.