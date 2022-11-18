O projetor “invisível”

O Xgimi Magic Lamp parece um lustre, e é mesmo: pode ser instalado no teto da sala ou do quarto para iluminar o ambiente. Mas também, eis o truque, é um projetor Full HD – capaz de gerar uma imagem de até 100 polegadas na parede.

Ele é sem fio, controlado via smartphone (toca o conteúdo dos aplicativos de streaming), e tem alto-falantes da marca Harman Kardon, com 28 watts de potência. Por enquanto só é vendido na China, pelo equivalente a US$ 1.200.