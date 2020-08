O spray nasal anticoronavírus

O produto se chama Fend e, segundo seu inventor, o biomédico David Edwards,da Universidade Harvard, é uma mistura de água com sais de cálcio. Um estudo realizado por Edwards e um colega do MIT demonstrou que inalar uma pequena quantidade dessa solução reduz em até 99% a quantidade de microgotículas emitidas por uma pessoa ao respirar ou falar.

Essas partículas, que medem menos de 1 micrômetro e são invisíveis a olho nu, podem carregar o Sars-CoV-2 e ficar em suspensão no ar. Os sais de cálcio interferem com o fluido que reveste as vias aéreas, que se torna mais elástico, e por isso mais capaz de reter as gotículas. O efeito dura seis horas.

Edwards fundou uma empresa para fabricar o produto (hellofend.com), que pretende lançar em outubro. O kit com vaporizador e dois frascos da solução irá custar US$ 50.