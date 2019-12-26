O Wi-Fi que faz dinheiro
Coloque este roteador na sua casa, e receba sem fazer nada. Essa é a promessa do Helium Hotspot – que foi criado pelo inventor do Napster.
Aos 19 anos, Shawn Fanning lançou um software, o Napster (o nome vem de nappy, que significa “crespo” e era o apelido de Shawn na escola), para compartilhar arquivos MP3. Ele devastou a indústria da música, enfrentou uma batalha judicial – aquilo era pirataria, afinal – e sumiu. Agora, aos 39, reapareceu com uma ideia igualmente intrigante: o Helium Hotspot, um roteador Wi-Fi de US$ 495.
Além de distribuir a internet pela sua casa, ele compartilha um pouquinho dela com outras pessoas: usando o novo padrão LongFi, com alcance 200 vezes maior que o Wi-Fi. A ideia é que esse sinal, cuja velocidade é de apenas 5 Kbps, sirva para conectar estações de bicicletas, semáforos, pontos de ônibus e outros elementos urbanos. Em troca, você receberia um valor mensal ainda não definido – e pago numa criptomoeda, a Helium, também criada por Fanning.