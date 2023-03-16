Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de março
Um telescópio do tamanho de um livro, e um capacete dobrável que fica 50% menor. Qual dos dois tem mais chances de chegar ao mercado?
Telescópio pequeno
Projeto Dwarf II Smart Telescope
O que é Um telescópio portátil muito menor do que os concorrentes: tem o tamanho de um livro grosso. Vem com um app, para iOS e Android, que movimenta o telescópio para localizar automaticamente os corpos celestes – e exibe, em tempo real, as imagens captadas por ele. Também tem um modo diurno, para observar animais selvagens.
Quanto já arrecadou US$ 2,1 milhões
Chance de rolar 3/5
Capacete dobrável
Projeto Fend Super
O que é Um capacete dobrável que cabe dentro de uma mochila. É feito de plástico e parece um capacete de ciclismo comum, mas tem um truque: suas laterais são retráteis (quando fechadas, ele fica com a metade do tamanho). Também tem luz frontal e traseira, alimentadas por uma bateria recarregável.
Já arrecadou US$ 447 mil
Chance 3/5