Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de outubro

Amigo das plantas

Projeto Flora Pod

O que é Um sensor que avisa quando está na hora de molhar ou adubar as suas plantas – e também diz se elas estão recebendo a quantidade certa de luz. Basta colocar o gadget no vaso e informar a espécie da planta (por meio de um app). Ele monitora a luminosidade do ambiente, a temperatura e a umidade do ar e da terra, enviando alertas para o seu smartphone.

Já arrecadou US$ 44 mil

Chance de rolar 3/5

Fiscal dos gatos

Projeto OnlyCat

O que é Uma portinhola, de 15 x 12 cm, para que o gato possa entrar e sair de casa sozinho. Mas com um porém: ela tem uma câmera e um minicomputador embutidos, e detecta se o gato está trazendo alguma presa (como um rato ou pássaro) na boca. Se isso acontecer, a portinhola não abre. Ela também é programável, para que o bichano só possa sair em determinados horários.

Já arrecadou US$ 62 mil

Chance de rolar 3/5

