Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro
A caixa de som preenchida com um líquido que pulsa no ritmo da música - e um capacete para ciclistas que detecta quedas e pede ajuda sozinho. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Capacete atento
Projeto Livall
O que é Um capacete para ciclistas que detecta tombos: se você cair e não levantar em 90 segundos, ele envia um pedido de ajuda, por SMS, para um contato previamente cadastrado (informando a sua localização via GPS). Também tem LEDs que sinalizam quando você está freando ou vai fazer uma curva, e é Bluetooth – dá para atender ligações ou ouvir música.
Já arrecadou US$ 253 mil
Chance 4/5
Música material
Projeto Van der Waals
O que é Uma caixa de som Bluetooth preenchida com ferrofluido, um líquido magnético que se move no ritmo da música. Ela tem mais ou menos o tamanho de um abajur, quatro alto-falantes e um sistema de eletroímãs internos que geram campos magnéticos para excitar o ferrofluido, fazendo-o pulsar.
Quanto já arrecadou US$ 407 mil
Chance de rolar 3/5