Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes do mês de março

Universo na mesa

Projeto DeskSpace

O que é Uma luminária que reproduz o Sol. Ela é feita de calcita dourada e iluminada por dentro, produzindo uma luz suave

e bem bonita. Será fabricada em três tamanhos, para uso na mesa ou como abajur, e virá com nove esferas de minérios, tamanhos e cores diferentes – reproduzindo os planetas do nosso Sistema Solar.

Meta US$ 6 mil

Chance de rolar 4/5

Desinfetante eletrônico

Projeto UVGLO

O que é Um gadget que mata vírus e bactérias. Na hora de usar o aparelho, que parece um pendrive, basta conectá-lo à entrada USB do seu smartphone (é compatível com iPhone e vários modelos Android). Ele usa a bateria do celular para alimentar uma lâmpada ultravioleta, que elimina 99,9% dos micro-organismos em 10 segundos.

Meta US$ 25 mil

Chance 4/5