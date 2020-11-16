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Tecnologia

Os fones hiperanatômicos

UE Fits usam plástico especial e luz ultravioleta para mudar de formato – e se ajustar com exatidão aos contornos dos seus ouvidos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2020, 15h49
SI_421_Tech_Ultimate_Ears
 (Ultimate Ears/Reprodução)
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Os músicos e os pilotos de Fórmula 1 usam fones de ouvido “customizados”, ou seja, moldados no formato exato das orelhas. É um processo caro e inconveniente, que exige uma visita ao otorrino (ele injeta uma espuma dentro do seu canal auditivo para tirar um molde). Os fones de ouvido UE Fits prometem mudar isso: eles podem ser customizados em casa, num processo que dura apenas 60 segundos.

Primeiro você coloca os fones (que são do tipo true wireless, como os AirPods da Apple) nos ouvidos. Eles são feitos de um plástico extremamente maleável, recheado com um gel especial, e por isso se ajustam perfeitamente ao seu canal auditivo. Aí você aperta um botão, e uma microlâmpada, dentro dos fones, emite luz ultravioleta. Isso faz com que o gel endureça – e os fones fiquem moldados, para sempre, ao formato dos seus ouvidos. Por isso, eles são muito mais confortáveis que os fones comuns (e também bloqueiam melhor os ruídos externos).

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SI_421_Tech_Ultimate_Ears_1
(Ultimate Ears/Montagem sobre reprodução)
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Os UE Fits custam US$ 250 e vêm com um case, como o dos AirPods, que guarda os fones e recarrega as baterias deles (que duram oito horas). Podem ser usados em exercícios, pois são resistentes ao suor – e têm versões nas cores preto, prata e roxo.

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