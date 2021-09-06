Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Tecnologia

Pesquisadores desenvolvem piso capaz de converter passos em energia elétrica

Cientistas conseguiram acionar lâmpadas de LED e pequenos dispositivos eletrônicos usando um protótipo de piso de madeira com área pouco menor do que uma folha sulfite. Confira.

Por Carolina Fioratti 6 set 2021, 18h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Imagem de pés pisando em chão de madeira
 (Andranik Hakobyan/Getty Images)
Continua após publicidade
Pesquisadores desenvolvem piso capaz de converter passos em energia elétrica Priorizar nos meus resultados Google

Com o avanço da crise climática, a implementação de fontes de energia renovável (como parques eólicos e placas solares) se tornou imprescindível. E uma nova tecnologia, desenvolvida por cientistas do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, promete gerar eletricidade de forma sustentável –e bem debaixo dos nossos pés.

A pesquisa, publicada na última semana no periódico científico Matter, traz informações sobre um protótipo de piso de madeira capaz de converter passos em energia elétrica. O novo dispositivo foi chamado pelos cientistas de “nanogerador”. Vamos entender como ele funciona.

Para começo de conversa, vale lembrar que a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Por isso, ela não trabalha sozinha. Ao material, é adicionado um revestimento de silicone, além de nanocristais. 

Continua após a publicidade

Você provavelmente já esfregou uma bexiga no cabelo de alguém e, depois, observou os fios sendo levantados. Neste experimento, tanto o cabelo quanto o balão são objetos neutros, ou seja, possuem o mesmo número de prótons (carga positiva) e elétrons (carga negativa). Ao esfregá-los, parte dos elétrons presentes no cabelo é transferida para a bexiga. O objeto, antes neutro, fica negativamente carregado.

Siga

Por outro lado, o cabelo, que perde carga negativa, fica positivamente carregado. As cargas opostas fazem com que os objetos se atraiam. Esse processo, em que ocorre a eletrificação por contato, recebe o nome de efeito triboelétrico

Continua após a publicidade

De volta ao piso. O silicone é um material tribo-negativo, ou seja, possui a tendência de atrair elétrons. Já os nanocristais são tribo-positivos, o que significa que, para eles, é fácil perder elétrons. Sabendo disso, os pesquisadores colocaram esses materiais em uma lâmina de madeira e os uniram, como se fosse um sanduíche. Ao pisar no assoalho, eles entram em atrito, fazendo com que os elétrons sejam conduzidos e, consequentemente, gerando corrente elétrica.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores também testaram qual madeira poderia trazer os melhores resultados. Entre as espécies exploradas (balsa, teixo e abeto), a última se destacou. Mais especificamente, o piso de abeto cortado de forma radial (do centro até a extremidade do tronco). Nos testes de geração de eletricidade, pisos com esse material foram 80 vezes mais eficientes, além de se manterem estáveis por até 1,5 mil ciclos de energia. O abeto também foi escolhido devido à sua maior disponibilidade no mercado e preços mais acessíveis. 

Nos vídeos divulgados pelos pesquisadores, é possível ver um protótipo do piso (com área pouco menor do que uma folha sulfite A4) sendo utilizado para alimentar uma lâmpada LED e outros pequenos dispositivos eletrônicos, como uma calculadora. Confira:

Continua após a publicidade

Video de uma pessoa batendo com a palma da mão em um pedaço de madeira, enquanto uma outra pessoa conecta um capacitador a uma calculadora e usa a energia gerada para ligá-la

Vídeo de uma pessoa pisando de meia em um pedaço de madeira, acionando uma lâmpada que está conectada a ele
(Jianguo Sun, Kunkun Tu, Simon Büchele, Javier Pérez-Ramírez, Ingo Burgert, Guido Panzarasa/Reprodução)
Continua após a publicidade

Bacana, não? Mas vale ressaltar que o nanogerador está em fase inicial de testes. Os próprios cientistas envolvidos no estudo explicaram que os dados divulgados até agora são referentes a uma prova de conceito, ou seja, eles estavam apenas mostrando que a ideia pode funcionar. Agora, eles devem trabalhar no aprimoramento da tecnologia para que, um dia, ela possa ser fabricada e aplicada em espaços de grande circulação de pessoas, como edifícios inteligentes sustentáveis.

Publicidade
TAGS:
construção
energia elétrica
Energia Sustentável
madeira
Piso
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).