Prime Day: Jogos e console Xbox em promoção na Amazon

O Amazon Prime Day é uma das principais datas de promoções e descontos do site. Ele acontece entre os dias 11 e 12 de julho, quando todos os membros e assinantes Amazon Prime têm acesso a ofertas nas diversas categorias do e-commerce.

Separamos algumas dessas promoções para os fãs do Xbox. A lista contém jogos em desconto durante o Esquenta e Prime Day, assim como um console Xbox Series X, da mais nova geração. Confira.

FIFA 22 Mesmo com o FIFA 23 já lançado e com várias atualizações chegando, o FIFA 22 segue sendo uma boa opção para quem quer testar a franquia de esportes. Compre agora: Amazon - R$ 139

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Battlefield 2042 Battlefield 2042 é o mais recente título de uma das principais franquias de FPS (First Person Shooter) do mundo. Ele conta com um multiplayer para até 128 jogadores simultâneos na nova geração e 64 na antiga. Compre agora: Amazon - R$ 59,89

Back 4 Blood Com muita influência do nostálgico Left 4 Dead 1 e 2, Back 4 Blood é um jogo cooperativo de terror, ação e sobrevivência para até quatro pessoas. Ele possui uma campanha para que todos os jogadores da equipe possam participar e ajudar nas diversas fases. Compre agora: Amazon - R$ 79

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The Outer Worlds The Outer Worlds, um dos concorrentes ao título de Jogo do Ano do The Game Awards em 2019, é um jogo de RPG produzido pela Obsidian Entertainment, que também trabalhou com jogos conceituados, como Fallout New Vegas. Este game possui claras influências da franquia publicada pela Bethesda, mas com seu próprio estilo e campanha. Compre agora: Amazon - R$ 285

Console Xbox Series X Enfim, chegamos ao Xbox Series X, o principal representante da Microsoft na nova geração de consoles, e irmão mais velho do Xbox Series S. Este console possui todo o poder necessário para jogar os lançamentos dos próximos anos, com tecnologia Ray Tracing, armazenamento em SSD e capacidade de rodar alguns títulos em qualidade de até 4K à 120 FPS. Compre agora: Amazon - R$ 4.289

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