Prime Day: Jogos e console Xbox em promoção na Amazon

O Amazon Prime Day é uma das principais datas de promoções e descontos do site. Ele acontece entre os dias 11 e 12 de julho, quando todos os membros e assinantes Amazon Prime têm acesso a ofertas nas diversas categorias do e-commerce.

Separamos algumas dessas promoções para os fãs do Xbox. A lista contém jogos em desconto durante o Esquenta e Prime Day, assim como um console Xbox Series X, da mais nova geração. Confira.

Battlefield 2042 é o mais recente título de uma das principais franquias de FPS (First Person Shooter) do mundo. Ele conta com um multiplayer para até 128 jogadores simultâneos na nova geração e 64 na antiga.

The Outer Worlds

The Outer Worlds, um dos concorrentes ao título de Jogo do Ano do The Game Awards em 2019, é um jogo de RPG produzido pela Obsidian Entertainment, que também trabalhou com jogos conceituados, como Fallout New Vegas. Este game possui claras influências da franquia publicada pela Bethesda, mas com seu próprio estilo e campanha.