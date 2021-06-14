Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Tecnologia

Rover chinês Zhurong Mars faz “selfie” no Planeta Vermelho

A China se tornou o segundo país a colocar um robô em Marte, no dia 14 de maio. Confira as outras imagens enviadas pelo rover.

Por Maria Clara Rossini 14 jun 2021, 15h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
O rover Zhurong e sua plataforma de pouso à direita.
 (CNSA/Reprodução)
Continua após publicidade
Rover chinês Zhurong Mars faz “selfie” no Planeta Vermelho Priorizar nos meus resultados Google

No dia 14 de maio de 2021, a China se tornou o segundo país a pousar um rover com sucesso em Marte, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, o rover Zhurong Mars também é um dos primeiros a tirar uma “selfie” no planeta vermelho.

O rover Zhurong e sua plataforma de pouso à direita.
(CNSA/Reprodução)

 

Siga

A foto mostra o rover (à esquerda) ao lado de sua plataforma de pouso (à direita). Zhurong andou dez metros para posicionar uma câmera sem fio no chão, e então deu ré para posar para a foto. A imagem foi tirada em uma região chamada Utopia Planitia, uma cratera de 3300 quilômetros de diâmetro onde o rover aterrissou. 

Continua após a publicidade
Visão aérea do rover e da plataforma de pouso.
Foto tirada pelo Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, mostrando o local de pouso do rover chinês (NASA / JPL / UArizona/Reprodução)

 

O robô também fez uma foto só da plataforma de pouso. Ela mostra a rampa pela qual o rover desceu, a bandeira da China e, se você der zoom no lado esquerdo da bandeira, poderá ver os mascotes da Olimpíada de Inverno de 2022, que será sediada em Pequim.

Continua após a publicidade
Plataforma de pouso de Zhurong.
(CNSA/Reprodução)

Uma nota divulgada pela agência espacial chinesa (China National Space Administration, ou CNSA) afirma que o rover está ativo e continua explorando a região. As imagens feitas por ele são enviadas para a sonda Tianwen-1, que passa por cima da região do rover uma vez por dia, que então as envia à Terra.

Continua após a publicidade

A equipe da CNSA irá usar as imagens e dados recebidos para traçar um plano de exploração para Zhurong. Ele também carrega câmeras panorâmicas e multiespectrais, além de um radar capaz de “olhar” abaixo da superfície para procurar evidências de água líquida e gelo.

Superfície de Marte capturada pelo rover Zhurong Mars
Superfície de Marte capturada pelo rover Zhurong Mars (CNSA/Reprodução)
Continua após a publicidade

O rover Curiosity da NASA, que está em Marte desde 2012, também tirou uma selfie em março de 2021. O Perseverance, também da NASA, fez uma foto de si mesmo com o helicóptero Ingenuity em abril deste ano, menos de dois meses após sua aterrissagem. Essas foram tiradas com os braços robóticos dos próprios robôs.

Continua após a publicidade

Os rovers americanos, no entanto, estão em outras regiões do planeta vermelho, a milhares de quilômetros do Zhurong Mars. A selfie em grupo vai ter que esperar.

Publicidade
TAGS:
China
Exploração espacial
Marte
sonda
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).