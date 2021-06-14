Rover chinês Zhurong Mars faz “selfie” no Planeta Vermelho

No dia 14 de maio de 2021, a China se tornou o segundo país a pousar um rover com sucesso em Marte, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, o rover Zhurong Mars também é um dos primeiros a tirar uma “selfie” no planeta vermelho.

A foto mostra o rover (à esquerda) ao lado de sua plataforma de pouso (à direita). Zhurong andou dez metros para posicionar uma câmera sem fio no chão, e então deu ré para posar para a foto. A imagem foi tirada em uma região chamada Utopia Planitia, uma cratera de 3300 quilômetros de diâmetro onde o rover aterrissou.

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O robô também fez uma foto só da plataforma de pouso. Ela mostra a rampa pela qual o rover desceu, a bandeira da China e, se você der zoom no lado esquerdo da bandeira, poderá ver os mascotes da Olimpíada de Inverno de 2022, que será sediada em Pequim.

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Uma nota divulgada pela agência espacial chinesa (China National Space Administration, ou CNSA) afirma que o rover está ativo e continua explorando a região. As imagens feitas por ele são enviadas para a sonda Tianwen-1, que passa por cima da região do rover uma vez por dia, que então as envia à Terra.

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A equipe da CNSA irá usar as imagens e dados recebidos para traçar um plano de exploração para Zhurong. Ele também carrega câmeras panorâmicas e multiespectrais, além de um radar capaz de “olhar” abaixo da superfície para procurar evidências de água líquida e gelo.

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O rover Curiosity da NASA, que está em Marte desde 2012, também tirou uma selfie em março de 2021. O Perseverance, também da NASA, fez uma foto de si mesmo com o helicóptero Ingenuity em abril deste ano, menos de dois meses após sua aterrissagem. Essas foram tiradas com os braços robóticos dos próprios robôs.

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Os rovers americanos, no entanto, estão em outras regiões do planeta vermelho, a milhares de quilômetros do Zhurong Mars. A selfie em grupo vai ter que esperar.