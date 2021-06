Rover chinês Zhurong Mars faz “selfie” no Planeta Vermelho

No dia 14 de maio de 2021, a China se tornou o segundo país a pousar um rover com sucesso em Marte, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, o rover Zhurong Mars também é um dos primeiros a tirar uma “selfie” no planeta vermelho.

A foto mostra o rover (à esquerda) ao lado de sua plataforma de pouso (à direita). Zhurong andou dez metros para posicionar uma câmera sem fio no chão, e então deu ré para posar para a foto. A imagem foi tirada em uma região chamada Utopia Planitia, uma cratera de 3300 quilômetros de diâmetro onde o rover aterrissou.

O robô também fez uma foto só da plataforma de pouso. Ela mostra a rampa pela qual o rover desceu, a bandeira da China e, se você der zoom no lado esquerdo da bandeira, poderá ver os mascotes da Olimpíada de Inverno de 2022, que será sediada em Pequim.

Uma nota divulgada pela agência espacial chinesa (China National Space Administration, ou CNSA) afirma que o rover está ativo e continua explorando a região. As imagens feitas por ele são enviadas para a sonda Tianwen-1, que passa por cima da região do rover uma vez por dia, que então as envia à Terra.

A equipe da CNSA irá usar as imagens e dados recebidos para traçar um plano de exploração para Zhurong. Ele também carrega câmeras panorâmicas e multiespectrais, além de um radar capaz de “olhar” abaixo da superfície para procurar evidências de água líquida e gelo.

O rover Curiosity da NASA, que está em Marte desde 2012, também tirou uma selfie em março de 2021. O Perseverance, também da NASA, fez uma foto de si mesmo com o helicóptero Ingenuity em abril deste ano, menos de dois meses após sua aterrissagem. Essas foram tiradas com os braços robóticos dos próprios robôs.

Os rovers americanos, no entanto, estão em outras regiões do planeta vermelho, a milhares de quilômetros do Zhurong Mars. A selfie em grupo vai ter que esperar.