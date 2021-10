Tech: os 4 gadgets mais interessantes de outubro

Guitarra mutante

Qual é a melhor: a Fender Stratocaster, usada por Jimi Hendrix, ou a Gibson Les Paul, eternizada por Jimmy Page? A Reddick Voyager promete reproduzir o som das duas, e de mais algumas outras, numa só guitarra modular – cujos captadores e controles podem ser trocados. Ela custa US$ 1.500 e vem com dois captadores (o fabricante vende mais oito, cada um inspirado numa guitarra clássica, a US$ 200 cada um).

Em 180, 360 e RV

Esses são os três modos de operação da câmera Vuze XR. Quando está com as duas lentes abertas, ela filma e fotografa em 180 graus – e também grava vídeo 3D compatível com óculos de realidade virtual. Mas você também pode fechá-la, recolhendo as lentes, para tirar fotos e filmar em 360 graus. Ela grava em resolução 5,7K, tira fotos de 18 megapixels e custa US$ 500.

Na mesinha de cabeceira

O NightWatch é um dock de US$ 50 que transforma o Apple Watch em minidespertador. Basta colocar o relógio no gadget, que não usa energia: ele é só uma peça de vidro que amplia o visor do relógio, ajudando você a enxergar o horário quando está acordando. Também é sensível ao toque (basta encostar nele para acender o visor do relógio ou dispensar o alarme) e recarrega a bateria: tem um compartimento, na base, para você inserir o carregador da Apple. É compatível com todos os modelos de Apple Watch.

A bike elétrica de 10 kg

As bicicletas elétricas têm de 20 a 40 kg. A Hummingbird Electric é feita de fibra de carbono, e por isso pesa muito menos: é mais leve até do que a maioria das bikes comuns, não elétricas. Seu motor de 250 watts, que fica dentro da roda traseira, foi projetado para ajudar nos arranques e em subidas, mas não consegue empurrar a bicicleta sozinho: você também tem que pedalar (não dá para andar sem fazer esforço nenhum, como em algumas bicicletas elétricas). A bateria tem autonomia de 40 a 50 km, dependendo do uso, e a recarga leva 3h. A Hummingbird é dobrável, o que a torna bem mais fácil de transportar (no metrô) e guardar dentro de casa ou do escritório, e custa US$ 6 mil.