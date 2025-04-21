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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de abril de 2025

O carro da Sony, tênis ilegais, a volta das guitarras de plástico - e o notebook gamer mais potente já lançado.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 abr 2025, 12h00
Imagem, em fundo branco, de um tênis branco com solado colorido (rosa e vermelho) e design diferenciado.
 (Puma/Reprodução)
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Correndo nas nuvens

O formato dos tênis de corrida Puma Fast-RB Nitro Elite LD parece desafiar o equilíbrio: o calcanhar é bem projetado e fica no ar, sem tocar o chão, quando os tênis não estão em uso.

Mas sua característica mais radical está na sola: ela tem três placas de carbono e 58 mm de espuma de amortecimento, 18 mm acima do permitido pela World Athletics Council.

Ou seja, eles não podem ser usados em competições oficiais – mas prometem um desempenho imbatível para corredores amadores. Os tênis pesam 355 g, e custam US$ 350.

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Imagem, em fundo branco, de um notebook preto Acer Predator Helios 18 AI. Na tela, vê-se uma nave espacial – cena de jogo de vídeo game.
(Acer/Reprodução)
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18 polegadas

É o tamanho da tela do Acer Predator Helios 18 AI, o maior e mais potente notebook gamer do mercado. A tela tem resolução 4K e velocidade de até 240 Hertz e usa a tecnologia mini LED, com cores e contraste tão bons quanto as telas OLED (sem o problema clássico delas, que é o risco de a tela ficar marcada).

O laptop vem com a placa de vídeo RTX 5090, da Nvidia, e CPU Intel Core Ultra 9 275 HX, com 24 núcleos. Ele pesa 3,5 kg e será lançado em maio nos EUA, por US$ 3 mil.

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Imagem, em fundo branco, de uma guitarra azul utilizada em jogos de vídeo game Guitar Hero.
(Gibson/CRKD/Reprodução)

Som de plástico

Guitar Hero e Rock Band foram mania na década passada: os dois jogos tiveram várias versões e continuações, que somadas venderam 38 milhões de cópias. Agora, os instrumentos musicais de plástico estão de volta com esta guitarra, produzida pela Gibson em parceria com a fabricante de acessórios CRKD.

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Ela reproduz o formato da Les Paul, modelo criado pela Gibson em 1952, e é compatível com Guitar Hero e Rock Band – mas também com os novos YARG e Clone Hero. Funciona em PC e Xbox, e custa US$ 120.

Imagem, em fundo branco, de um automóvel prateado com design futurista.
(Honda/Reprodução)

O carro da Sony

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O Afeela 1 está sendo desenvolvido em parceria com a Honda, e tem 40 câmeras e sensores: eles fornecem dados para o sistema de direção autônoma, que promete operar no chamado Nível 3 (o motorista pode tirar as mãos do volante e não precisa nem olhar para a rua).

O carro tem duas telas nos bancos traseiros, para consumo de mídia, e sistema de som com a tecnologia 360 Spatial Audio. Ele é elétrico, alcança 480 km de autonomia e deve ser lançado nos EUA até o final deste ano, por US$ 89.900.

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carro elétrico
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