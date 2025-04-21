Tech: os 4 produtos mais interessantes de abril de 2025

Correndo nas nuvens

O formato dos tênis de corrida Puma Fast-RB Nitro Elite LD parece desafiar o equilíbrio: o calcanhar é bem projetado e fica no ar, sem tocar o chão, quando os tênis não estão em uso.

Mas sua característica mais radical está na sola: ela tem três placas de carbono e 58 mm de espuma de amortecimento, 18 mm acima do permitido pela World Athletics Council.

Ou seja, eles não podem ser usados em competições oficiais – mas prometem um desempenho imbatível para corredores amadores. Os tênis pesam 355 g, e custam US$ 350.

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18 polegadas

É o tamanho da tela do Acer Predator Helios 18 AI, o maior e mais potente notebook gamer do mercado. A tela tem resolução 4K e velocidade de até 240 Hertz e usa a tecnologia mini LED, com cores e contraste tão bons quanto as telas OLED (sem o problema clássico delas, que é o risco de a tela ficar marcada).

O laptop vem com a placa de vídeo RTX 5090, da Nvidia, e CPU Intel Core Ultra 9 275 HX, com 24 núcleos. Ele pesa 3,5 kg e será lançado em maio nos EUA, por US$ 3 mil.

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Som de plástico

Guitar Hero e Rock Band foram mania na década passada: os dois jogos tiveram várias versões e continuações, que somadas venderam 38 milhões de cópias. Agora, os instrumentos musicais de plástico estão de volta com esta guitarra, produzida pela Gibson em parceria com a fabricante de acessórios CRKD.

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Ela reproduz o formato da Les Paul, modelo criado pela Gibson em 1952, e é compatível com Guitar Hero e Rock Band – mas também com os novos YARG e Clone Hero. Funciona em PC e Xbox, e custa US$ 120.

O carro da Sony

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O Afeela 1 está sendo desenvolvido em parceria com a Honda, e tem 40 câmeras e sensores: eles fornecem dados para o sistema de direção autônoma, que promete operar no chamado Nível 3 (o motorista pode tirar as mãos do volante e não precisa nem olhar para a rua).

O carro tem duas telas nos bancos traseiros, para consumo de mídia, e sistema de som com a tecnologia 360 Spatial Audio. Ele é elétrico, alcança 480 km de autonomia e deve ser lançado nos EUA até o final deste ano, por US$ 89.900.

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