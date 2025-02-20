480 imagens por segundo

Essa é a velocidade de exibição do monitor Sony InZone M10S. É mais do que o triplo dos monitores gamer comuns, que mostram 144 imagens por segundo.

O InZone foi projetado para uso em jogos online, nos quais uma taxa de imagens por segundo (fps) mais alta representa vantagem – o jogo fica mais ágil, e você consegue reagir antes dos outros jogadores.

O monitor tem tela OLED de 27 polegadas, resolução 1440p e entradas HDMI e DisplayPort. Custa US$ 1.100.

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Frio tranquilo

O ar-condicionado WindFree AI, da Samsung, promete refrescar o ambiente de modo uniforme, sem o jato de ar frio disparado pelos aparelhos comuns. Seu segredo é uma placa interna com 23 mil microperfurações, que dispersam o vento soprado pelo aparelho.

Ele também é compatível com o aplicativo SmartThings, que liga automaticamente o ar um pouco antes de você chegar em casa. O aparelho está disponível em versões com 9, 12 e 18 mil BTU de potência, e custa a partir de R$ 3 mil.

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Pôster digital

O InkPoster tem uma tela de papel eletrônico, a mesma tecnologia usada em leitores como o Kindle – só que é um novo tipo de e-paper, com cores vibrantes. Fica parecendo uma imagem impressa, não uma tela.

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O quadro é alimentado por uma bateria recarregável que dura um ano – ou seja, não precisa ficar com um fio conectado.

Ele baixa obras de arte por um app (você também pode colocar outras imagens, se quiser), e tem versões de 13 a 31 polegadas – que custam de US$ 600 a US$ 2.400.

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Um terço do preço?

Ao apresentar a nova placa de vídeo RTX 5070, a Nvidia ousou: disse que ela atinge a mesma performance da monstruosa RTX 4090 – que tem quase o tamanho de uma caixa de sapatos, consome 450 watts de eletricidade e era vendida por US$ 1.600.

Mas a RTX 5070 é bem menor, gasta metade da energia e custa US$ 549. Ela supostamente alcança a irmã mais velha graças ao Multi Frame Generation, um recurso que usa IA para desenhar três novos quadros a cada quadro efetivamente computado pela placa.

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