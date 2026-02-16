Tech: os 4 produtos mais interessantes de fevereiro de 2026
Um Wall-E disfarçado, a filmadora que viaja no tempo, fones de ouvido para PlayStation e Xbox - e o primeiro celular com bateria de 10.000 mAh.
Viagem no tempo
A câmera Fujifilm Instax Mini Evo Cinema chama a atenção pela aparência, que lembra as filmadoras Super 8 dos anos 1960. Mas não se limita a essa era. Um botão giratório permite selecionar entre dez filtros de imagem – que deixam as fotos e os vídeos (clipes de até 15 segundos) com a cara típica das décadas de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 ou 2020.
Dá para fotografar e filmar digitalmente, e transferir os arquivos para o seu celular ou imprimir imagens na própria câmera, que aceita papel fotográfico do padrão Instax. Ela tem memória para 50 fotos ou 10 vídeos (expansível via cartão microSD) e custa US$ 410.
Dez mil miliamperes
O Win, da marca chinesa Honor (que era parte da Huawei, mas se tornou independente em 2020), é o primeiro celular a oferecer essa enorme capacidade de bateria, suficiente para dois a quatro dias.
É o dobro do Galaxy S25 Ultra (que tem 5.000 mAh) e supera com folga outros modelos chineses, que ficam entre 6.500 e 7.000 mAh. O Honor pesa 229 g (o mesmo que um iPhone 16 Pro Max), tem tela OLED de 6,8”, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e custa entre R$ 3.200 e R$ 4.100 na China (dependendo da quantidade de RAM e armazenamento).
Um Wall-E disfarçado
Na China, o robozinho Zeroth W1 é vendido com as cores do personagem Wall-E – sua fabricante, uma startup chinesa, fez um acordo com a Disney. Ele não é válido para os EUA, onde o robô será lançado numa versão levemente descaracterizada [veja acima].
Ele tem 68 cm de altura, pesa 28 kg e consegue acompanhar o dono pela casa, carregar objetos, tirar fotos e participar em jogos simples. Ou seja, é um brinquedo – de US$ 5.599.
Todos em um
Quem tem mais de um console de games se depara com um problema: cada um deles requer seu próprio fone de ouvido sem fio (não existem modelos universais). Mas os fones Logitech Astro A50X Lightspeed quebram essa barreira: funcionam em PlayStation e Xbox, além de PC e Mac. Seus alto-falantes são feitos com uma liga de grafeno, o que melhora a qualidade de áudio. Só não são baratos: custam R$ 2.250 – ou R$ 2.650 na versão com as cores da equipe McLaren [veja acima].