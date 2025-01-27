Tech: os 4 produtos mais interessantes de janeiro

Pulseira inflável

O Huawei D2 (R$ 2.799) é o primeiro smartwatch capaz de medir a pressão sanguínea. Seu segredo está na pulseira, cuja parte interna é inflável (como o manguito usado nos medidores de pressão tradicionais).

O relógio leva 60 segundos para medir a pressão – e faz isso automaticamente, se você quiser, algumas vezes ao longo do dia. Ele também tem a função de eletrocardiograma, e registra todas as variáveis mais tradicionais (distância percorrida, consumo de calorias etc).

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Criptos na mão

Deixar criptomoedas numa corretora ou exchange tem risco: se a empresa quebrar, o dinheiro já era. Por isso, muitos adeptos das criptos preferem guardá-las em casa, numa wallet (carteira offline). Mas, se você esquecer a chave (senha) de acesso a esse dispositivo, perde tudo.

A carteira Bitkey é uma solução melhor – pois, além da senha, também pode ser destravada com a sua impressão digital. Ela é compatível com iOS e Android, e custa US$ 99.

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Dirigido pela IA

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Muitos vídeos são gravados com teleprompter: um aparelho que vai mostrando, sobreposto à câmera, o texto do roteiro para o apresentador ler. O teleprompter pode ser usado em velocidade fixa, ou controlado por uma segunda pessoa.

O Elgato Prompter (US$ 280) é diferente: ele tem uma IA que monitora a sua voz enquanto você está gravando o vídeo e passa o texto na velocidade exata. Ele vai ajustando a rolagem para acompanhar o seu ritmo, e para automaticamente o texto quando você fizer uma pausa.

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Fim do tremor

A luva GyroGlove promete transformar a vida de quem tem Parkinson, reduzindo drasticamente os tremores das mãos.

Ela consegue fazer isso porque tem sensores que detectam os tremores, um chip que calcula a velocidade e a direção deles, e um motor elétrico que movimenta uma peça esférica embutida na luva – isso gera forças opostas às dos tremores, cancelando-os.

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O resultado, a julgar pelas demonstrações realizadas pelo fabricante, é impressionante. A luva pesa 580 gramas, e está sendo lançada por US$ 5.900.