Tech: os 4 produtos mais interessantes de julho de 2025

Impressos em 3D

Os tênis Adidas Climacool24 (US$ 140) são feitos em impressoras 3D, que geram toda a estrutura de uma só vez, sem emendas. O resultado é uma malha com milhares de furinhos, favorecendo a ventilação dos tênis, que também prometem ser altamente flexíveis (eles se ajustam ao formato dos pés, e podem ser dobrados para caber na mala).

Foram projetados para situações envolvendo água, pois não a retêm e secam rápido. Mas seu principal atrativo é mesmo a aparência – bem diferente de qualquer outro modelo.

Ar direcionado

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O ar-condicionado LG AI Dual Inverter Uniq detecta a posição das pessoas no recinto, e dispara o ar (frio ou quente) na direção delas. Além de refrescar ou esquentar mais rápido, gasta menos eletricidade (o aparelho também percebe se alguma janela for aberta, e entra no modo de economia de energia).

A LG também está desenvolvendo um “modo menopausa”, que usa um aplicativo rodando em smartwatch para medir a temperatura corporal de mulheres nesse período da vida, no qual é comum sentir ondas de calor. O app percebe quando elas vêm – e turbina automaticamente o ar.

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Cadê o carregador?

Você já deve ter se perguntado isso. O PlugBug, da marca americana Twelve South, propõe uma solução: é o primeiro carregador que utiliza o sistema de localização Find My, da Apple (que conecta bilhões de dispositivos espalhados pelo mundo). Se você não souber onde ele está, basta consultar isso no seu iPhone. O PlugBug usa o padrão USB-C, e tem duas versões: uma de 50 W, para carregar o celular (US$ 80), e outra de 120 W, que também carrega notebook (US$ 130).

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20 segundos por ano

É o desvio máximo do Grand Seiko SLGB001. Isso faz dele o relógio de pulso mais preciso do mundo (com acurácia 10 vezes maior que a dos modelos a quartzo, e 35 vezes superior à dos mecânicos).

Seu segredo está no mecanismo híbrido, que combina características dos relógios automáticos (gera energia com os movimentos do braço) e dos eletrônicos: ele usa um oscilador ultrapreciso, cujo cristal de quartzo é “envelhecido” eletricamente por 3 meses antes de ser colocado no relógio. O ápice da relojoaria moderna, com preço idem: US$ 39 mil.

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