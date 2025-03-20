Tech: os 4 produtos mais interessantes de março de 2025

O táxi da Amazon

Os táxis autônomos da Zoox, uma subsidiária da Amazon, têm uma grande diferença em relação aos veículos da Waymo (que pertence ao Google): não são carros comuns adaptados.

Têm portas deslizantes, como as do metrô, e dentro deles não há volante nem painel – somente dois bancos, com capacidade para duas pessoas cada um.

Os carros já começaram a rodar, em caráter de teste, nas cidades de São Francisco, Las Vegas e Seattle, com o lançamento comercial do serviço prometido para este ano.

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Guarda-sol solar

O Solix Beach Umbrella, da marca Anker, é coberto por painéis solares feitos de perovskita: um minério que aumenta em 30% a eficiência das placas solares (comparado ao silício usado nos modelos tradicionais).

Ele gera 100 watts de eletricidade, que você pode usar para alimentar ou carregar qualquer aparelho com entrada USB-C (incluindo o cooler elétrico EverFrost 2, da mesma marca). O preço do guarda-sol, que deve ser lançado em junho, ainda não foi divulgado.

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IA especializada

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O anel inteligente Evie (US$ 270) mede os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio no sangue e a qualidade do sono, entre outras variáveis, e mostra tudo num aplicativo.

Mas esse app inclui uma função diferente, que os outros smart rings não têm: uma IA que responde a perguntas sobre os dados (ou dúvidas de saúde em geral), e foi alimentada com 100 mil estudos científicos.

Em tese, isso a torna mais confiável do que as IAs comuns (que foram construídas usando toda a informação, certa ou errada, disponível na internet).

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Apollo de pulso

O relógio DSKY Moonwatch (US$ 700) reproduz o painel do Apollo Guidance Computer, o computador que orientou o pouso da Apollo 11 na Lua.

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Além de mostrar as horas (tanto do jeito normal quanto em Mission Elapsed Time, um formato usado pela Nasa), ele também é um minicomputador: a ideia é que desenvolvedores de software criem programas que rodem no relógio – e simulem, por exemplo, os últimos minutos da aproximação na Lua, mostrando os dados no painel (e respondendo a comandos dos 19 botões do relógio).