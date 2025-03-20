Tech: os 4 produtos mais interessantes de março de 2025
O relógio que reproduz o painel da Apollo 11, um guarda-sol que gera energia, o smart ring com IA especialista em saúde - e o carro autônomo da Amazon
O táxi da Amazon
Os táxis autônomos da Zoox, uma subsidiária da Amazon, têm uma grande diferença em relação aos veículos da Waymo (que pertence ao Google): não são carros comuns adaptados.
Têm portas deslizantes, como as do metrô, e dentro deles não há volante nem painel – somente dois bancos, com capacidade para duas pessoas cada um.
Os carros já começaram a rodar, em caráter de teste, nas cidades de São Francisco, Las Vegas e Seattle, com o lançamento comercial do serviço prometido para este ano.
Guarda-sol solar
O Solix Beach Umbrella, da marca Anker, é coberto por painéis solares feitos de perovskita: um minério que aumenta em 30% a eficiência das placas solares (comparado ao silício usado nos modelos tradicionais).
Ele gera 100 watts de eletricidade, que você pode usar para alimentar ou carregar qualquer aparelho com entrada USB-C (incluindo o cooler elétrico EverFrost 2, da mesma marca). O preço do guarda-sol, que deve ser lançado em junho, ainda não foi divulgado.
IA especializada
O anel inteligente Evie (US$ 270) mede os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio no sangue e a qualidade do sono, entre outras variáveis, e mostra tudo num aplicativo.
Mas esse app inclui uma função diferente, que os outros smart rings não têm: uma IA que responde a perguntas sobre os dados (ou dúvidas de saúde em geral), e foi alimentada com 100 mil estudos científicos.
Em tese, isso a torna mais confiável do que as IAs comuns (que foram construídas usando toda a informação, certa ou errada, disponível na internet).
Apollo de pulso
O relógio DSKY Moonwatch (US$ 700) reproduz o painel do Apollo Guidance Computer, o computador que orientou o pouso da Apollo 11 na Lua.
Além de mostrar as horas (tanto do jeito normal quanto em Mission Elapsed Time, um formato usado pela Nasa), ele também é um minicomputador: a ideia é que desenvolvedores de software criem programas que rodem no relógio – e simulem, por exemplo, os últimos minutos da aproximação na Lua, mostrando os dados no painel (e respondendo a comandos dos 19 botões do relógio).