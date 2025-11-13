Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro de 2025

Arsenal sonoro

A marca dinamarquesa Bang & Olufsen é conhecida pelos produtos com design arrojado. A Beosound 2 Gradient Collection é um bom exemplo disso: parece mais um objeto de decoração do que uma caixa de som Bluetooth.

Ela mede 43 cm de altura e tem um difusor acústico que dispara o som em todas as direções, ajudando a preencher o ambiente, bem como um sistema que analisa a acústica da sala e corrige digitalmente o som para compensá-la. Trata-se de uma edição limitada, disponível em dez cores, ainda mais cara do que a Beosound 2 tradicional: custa 5.300 euros.

Refrigerado a água

O smartphone Redmagic 11 Pro+ (690 euros) vem com o chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 24 gigabytes de memória RAM, que fazem dele o modelo mais potente do mercado. Trata–se do primeiro celular com um sistema de refrigeração líquida (tecnologia usada em PCs de alta performance).

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Ele também tem outros truques: sua câmera frontal fica oculta sob a tela (uma OLED de 6,85”), e o aparelho tem dois botões físicos nas laterais, que podem ser usados em games. A bateria, de silício-carbono, oferece 7.500 mAh de capacidade (50% a mais que um Galaxy S25 Ultra, por exemplo).

Testemunha ocular

À primeira vista, a Garmin Varia Vue parece só mais uma lâmpada para bicicleta, dessas que você prende ao guidão. Mas ela tem um truque interessante, que ajuda a justificar seu preço (US$ 550): também é uma câmera 4K, que captura automaticamente os últimos dois minutos de vídeo – e, se detectar uma queda (ela consegue fazer isso pois tem um sensor de movimento), continua gravando.

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Com isso, o ciclista passa a ter como provar que foi fechado ou atingido por algum carro.

Ioga estatística

O tapete de ioga YogiFi Smart Mat pode ser usado até por quem nunca fez esse exercício: vem com um app que ensina as principais posições, e também informa se você está fazendo direito (o tapete tem sensores que detectam as posições do corpo).

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O YogiFi também coleta dados como frequência cardíaca, calorias queimadas, precisão e estabilidade dos movimentos, e mostra tudo em gráficos no aplicativo. Custa US$ 200, mais uma mensalidade de US$ 8.