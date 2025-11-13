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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro de 2025

O smartphone refrigerado a água, ioga com dados, proteção para ciclistas - e música para os olhos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2025, 12h00
Imagem, em fundo bege, com dez caixas de som, de formato cônico e multicoloridas. Posicionadas uma ao lado da outra.
 (Bang & Olufsen/Divulgação)
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Arsenal sonoro

A marca dinamarquesa Bang & Olufsen é conhecida pelos produtos com design arrojado. A Beosound 2 Gradient Collection é um bom exemplo disso: parece mais um objeto de decoração do que uma caixa de som Bluetooth.

Ela mede 43 cm de altura e tem um difusor acústico que dispara o som em todas as direções, ajudando a preencher o ambiente, bem como um sistema que analisa a acústica da sala e corrige digitalmente o som para compensá-la. Trata-se de uma edição limitada, disponível em dez cores, ainda mais cara do que a Beosound 2 tradicional: custa 5.300 euros.

 

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Imagem, em fundo degradê, de um smartphone preto modelo Redmagic 11 Pro+
(Redmagic/Reprodução)

Refrigerado a água

O smartphone Redmagic 11 Pro+ (690 euros) vem com o chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 24 gigabytes de memória RAM, que fazem dele o modelo mais potente do mercado. Trata–se do primeiro celular com um sistema de refrigeração líquida (tecnologia usada em PCs de alta performance).

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Ele também tem outros truques: sua câmera frontal fica oculta sob a tela (uma OLED de 6,85”), e o aparelho tem dois botões físicos nas laterais, que podem ser usados em games. A bateria, de silício-carbono, oferece 7.500 mAh de capacidade (50% a mais que um Galaxy S25 Ultra, por exemplo).

Imagem, em fundo branco, de uma câmera preta para bicicletas.
(Garmin Varia Vue/Reprodução)

Testemunha ocular

À primeira vista, a Garmin Varia Vue parece só mais uma lâmpada para bicicleta, dessas que você prende ao guidão. Mas ela tem um truque interessante, que ajuda a justificar seu preço (US$ 550): também é uma câmera 4K, que captura automaticamente os últimos dois minutos de vídeo – e, se detectar uma queda (ela consegue fazer isso pois tem um sensor de movimento), continua gravando.

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Com isso, o ciclista passa a ter como provar que foi fechado ou atingido por algum carro.

Imagem, em fundo preto, de uma mulher praticando ioga num tapete com sensores que detectam as posições do corpo.
(YogiFi Smart Mat/Reprodução)

Ioga estatística

O tapete de ioga YogiFi Smart Mat pode ser usado até por quem nunca fez esse exercício: vem com um app que ensina as principais posições, e também informa se você está fazendo direito (o tapete tem sensores que detectam as posições do corpo).

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O YogiFi também coleta dados como frequência cardíaca, calorias queimadas, precisão e estabilidade dos movimentos, e mostra tudo em gráficos no aplicativo. Custa US$ 200, mais uma mensalidade de US$ 8.

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