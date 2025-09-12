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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2025

Botas para descansar os pés, a moto elétrica com roda flutuante, um novo controle para o Super NES - e o primeiro celular com bateria de 8.000 mAh

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2025, 08h00
Imagem, em fundo branco, de um par de botas esportivas na cores preto e cinza.
 (Nike/Reprodução)
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Depois de correr

As botas Hyperboot, desenvolvidas pela Nike com a empresa americana Hyperice, prometem acelerar a recuperação dos pés e das pernas após as corridas. Elas se inflam por dentro, usando ar comprimido, para massagear os pés – e também têm uma resistência elétrica interna que os aquece, chegando à temperatura de 50 graus. O processo dura 20 minutos, podendo ser repetido (as baterias duram 90 minutos de massagem). As botas pesam 1,67 kg cada uma, e custam US$ 900 o par.

Imagem, em fundo branco, de um controle vermelho de vídeo game.
(Limited Run Games/Reprodução)

O Super NES vive

Lançado pela Nintendo em 1990, esse console vendeu mais de 49 milhões de unidades, embalado por jogos como Super Mario World, Star Fox e Doom – um game de tiro que foi desenvolvido para PC e exigia hardware potente (sua adaptação para o console da Nintendo, em 1995, foi um milagre técnico).

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Esse jogo está sendo relançado pela empresa Limited Run Games, que também criou um controle para o Super NES: ele traz um sistema de vibração (rumble), compatível com a nova versão de Doom. O jogo custa US$ 100; o controle, US$ 35.

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Imagem, em fundo branco, de quatro smartphones posicionados em sequência.
(iQOO/Reprodução)

8.000 miliamperes-hora

É a espantosa capacidade da bateria do smartphone Z10 Turbo+, lançado na China pela marca iQOO (subsidiária da empresa chinesa Vivo, que recentemente chegou ao Brasil com o nome de Jovi).

A bateria do aparelho, feita de silício-carbono, tem 1.000 mAh (miliamperes-hora) a mais do que os outros flagships chineses – e 2.000 a 2.500 mAh a mais que os celulares de marcas tradicionais, como Apple e Samsung. O Z10 Turbo+ tem tela OLED de 6,78”, processador Mediatek Dimensity 9400+ e 16 GB de memória RAM. Custa 2.300 yuans, o equivalente a R$ 1.760.

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Imagem, em fundo esverdeado, de uma moto elétrica esportiva de perfil.
(Verge/Reprodução)

Roda flutuante

A moto elétrica TS Ultra, da marca finlandesa Verge, tem 201 cavalos de potência, autonomia de até 370 km e aceleração digna de Fórmula 1: vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

Também tem o Starmatter Vision, um sistema que usa seis câmeras e dois radares embutidos na moto para mapear o espaço em volta dela e alertar quando há carros se aproximando por trás. Mas o mais impressionante é sua aparência. O motor fica embutido na roda traseira – que, por isso, não tem aros. Custa US$ 45 mil.

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