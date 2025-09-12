Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2025

Depois de correr

As botas Hyperboot, desenvolvidas pela Nike com a empresa americana Hyperice, prometem acelerar a recuperação dos pés e das pernas após as corridas. Elas se inflam por dentro, usando ar comprimido, para massagear os pés – e também têm uma resistência elétrica interna que os aquece, chegando à temperatura de 50 graus. O processo dura 20 minutos, podendo ser repetido (as baterias duram 90 minutos de massagem). As botas pesam 1,67 kg cada uma, e custam US$ 900 o par.

O Super NES vive

Lançado pela Nintendo em 1990, esse console vendeu mais de 49 milhões de unidades, embalado por jogos como Super Mario World, Star Fox e Doom – um game de tiro que foi desenvolvido para PC e exigia hardware potente (sua adaptação para o console da Nintendo, em 1995, foi um milagre técnico).

Esse jogo está sendo relançado pela empresa Limited Run Games, que também criou um controle para o Super NES: ele traz um sistema de vibração (rumble), compatível com a nova versão de Doom. O jogo custa US$ 100; o controle, US$ 35.

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8.000 miliamperes-hora

É a espantosa capacidade da bateria do smartphone Z10 Turbo+, lançado na China pela marca iQOO (subsidiária da empresa chinesa Vivo, que recentemente chegou ao Brasil com o nome de Jovi).

A bateria do aparelho, feita de silício-carbono, tem 1.000 mAh (miliamperes-hora) a mais do que os outros flagships chineses – e 2.000 a 2.500 mAh a mais que os celulares de marcas tradicionais, como Apple e Samsung. O Z10 Turbo+ tem tela OLED de 6,78”, processador Mediatek Dimensity 9400+ e 16 GB de memória RAM. Custa 2.300 yuans, o equivalente a R$ 1.760.

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Roda flutuante

A moto elétrica TS Ultra, da marca finlandesa Verge, tem 201 cavalos de potência, autonomia de até 370 km e aceleração digna de Fórmula 1: vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

Também tem o Starmatter Vision, um sistema que usa seis câmeras e dois radares embutidos na moto para mapear o espaço em volta dela e alertar quando há carros se aproximando por trás. Mas o mais impressionante é sua aparência. O motor fica embutido na roda traseira – que, por isso, não tem aros. Custa US$ 45 mil.

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