A assistente virtual da Amazon pode ser obrigada a acender ou apagar lâmpadas inteligentes, acionar eletrodomésticos, destrancar portas e ligar seu microfone para espionar o dono.

É o que afirmam cientistas da Universidade de Londres, que publicaram um estudo (1) explicando como: basta se conectar via Bluetooth a uma smart speaker (caixa de som inteligente) da Amazon e enviar os comandos. A caixa lê as ordens em voz alta – e elas são reconhecidas pela Alexa, que as executa.

Os comandos podem ser enviados pelo vizinho ou por alguém do lado de fora da casa. A Amazon está ciente e liberou uma correção. Mas, segundo os pesquisadores, isso não resolveu o problema.

Fonte 1. Alexa versus Alexa: Controlling Smart Speakers by Self-Issuing Voice Commands. S Esposito e outros, 2022.