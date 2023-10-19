Um colete para jogar “Fortnite” e “Valorant”

O OWO Vest (499 euros) tem dez atuadores internos, que prometem simular 30 sensações – como a de levar um tiro, esbarrar numa pessoa ou sentir o sopro do vento.

O gadget faz isso emitindo pulsos elétricos, que a sua pele e músculos interpretam gerando essas sensações. A ideia é que a tecnologia seja adotada em games, reproduzindo no seu corpo o que acontece na tela.

Segundo a empresa espanhola OWO, que desenvolveu o colete, ele já é compatível com 25 jogos para PC, incluindo Fortnite, Valorant e Assassin’s Creed: Mirage.