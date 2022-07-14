Um drone que voa – e grava Reels – sozinho
Criado pelo Snapchat, Pixy decola da palma da mão e se orienta automaticamente. Seu único porém: a bateria.
Vai gravar um videozinho curto para postar nas redes? O drone Pixy (US$ 250) foi criado pelo Snapchat para isso: basta colocá-lo sobre a sua mão e ele começa a voar sozinho, acompanhando os seus movimentos – inclusive se você andar ou correr – ou fazendo manobras pré-programadas.
O ponto fraco do gadget é a bateria recarregável, que dura bem pouco: míseros 4 minutos (dá para remediar isso comprando baterias extras, por US$ 20 cada).