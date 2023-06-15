Um gadget que estimula o nervo vago

Esse nervo é o mais longo do corpo, vai do cérebro ao intestino – e tem esse nome porque vagueia, passando por vários órgãos, ao longo do caminho.

O Pulsetto (US$ 249) é um gadget que emite pulsos elétricos de baixa intensidade para estimular o nervo vago, prometendo atenuar os níveis de ansiedade e estresse.

Ele é uma versão doméstica da “estimulação do tônus vagal”, uma técnica cientificamente comprovada. O aparelho deve ser colocado no pescoço e usado durante cinco minutos por dia, pela manhã.