Um headset contra dor de cabeça

Os Therabody Smart Goggles (US$ 199) parecem óculos de realidade virtual, mas não têm telas. Eles servem para cuidar de algo muito mais real: dores de cabeça.

Aplicam uma combinação de calor, massagem e vibrações suaves na sua sua testa e têmporas enquanto tocam sons relaxantes, em sessões que duram 5 a 30 minutos.

O gadget tem um sensor de batimentos cardíacos, que ele usa para medir o seu grau de relaxamento – e também, quando está no modo automático, para ajustar a intensidade do tratamento.