Um Kindle perfeito para estudar
Scribe é o primeiro com caneta, para fazer anotações em livros e documentos PDF
O Scribe é o primeiro Kindle que vem com uma caneta, para você escrever na tela de papel eletrônico. Dá para fazer observações em documentos PDF, grifar e anotar livros (com “post-its virtuais” nas páginas) ou simplesmente usar o Kindle como caderno.
Essas características o tornam ideal para estudar – porque o Kindle não tem os aplicativos e as distrações de um iPad. Ele está sendo lançado nos EUA, por US$ 339.