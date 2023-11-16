Um projetor que roda games via nuvem
Basta parear um controle sem fio ao Samsung Freestyle, que roda os serviços Xbox Game Pass e GeForce Now
O Samsung Freestyle 2nd Gen projeta imagens Full HD de 30 a 100 polegadas (o tamanho depende da distância: para alcançar 100”, o aparelho precisa estar a 2,7 metros da parede). Tem uma entrada HDMI, para você conectar um Chromecast ou console de games, por exemplo.
Mas nem precisa: ele mesmo roda os principais apps de streaming e os serviços Xbox Game Pass e GeForce Now, que permitem acessar centenas de jogos pela nuvem (basta parear um controle sem fio, como o de Xbox, ao projetor). Custa R$ 3.999.