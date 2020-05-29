Uma academia no espelho

Com o mundo fechado pelo coronavírus, exercitar-se em casa passou a ser a única alternativa. O espelho eletrônico Forme promete uma experiência quase tão boa quanto a de academia: você seleciona a aula que quer fazer e aí aparece um instrutor (previamente gravado) ensinando os movimentos – que são controlados por dois braços mecânicos.



A posição desses braços muda de acordo com o exercício e restringe os seus ângulos de movimento, evitando contusões. A máquina ajusta a resistência de acordo com a sua força física, e vai aumentando a dificuldade aos poucos.

Quando o aparelho é desligado, volta a ser um espelho de parede comum. Ele não será vendido: só alugado, a US$ 149 mensais (valor equivalente a uma mensalidade de academia nos EUA).