Uma composteira (muito) rápida

A Lomi (US$ 500) transforma cascas e restos de alimentos em fertilizante – e supostamente faz isso em 5 a 20 horas, muito mais depressa do que na compostagem convencional (que leva de 4 a 12 semanas).

Ela é mais rápida porque mói, mistura, aquece e esfria os restos de comida, estimulando os microorganismos envolvidos na decomposição.

Segundo o fabricante, a máquina não libera nenhum cheiro, pois tem um sistema de filtros com carvão ativado. Os filtros custam US$ 39, e duram seis meses.

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