Xbox em versão portátil
Acessório para o Xbox Series S permite jogar em qualquer lugar. Veja como funciona.
O xScreen (US$ 250) é um acessório que transforma o console Xbox Series S, da Microsoft, em um videogame portátil – com tela de 11,6 polegadas e resolução Full HD e alto-falantes integrados.
A tela é bem brilhante (alcança 350 nits), e pode ser usada tranquilamente ao ar livre. O único porém é que o xScreen não tem bateria. É preciso conectá-lo a uma tomada – o mesmo fio alimenta tanto o console quanto o dock.