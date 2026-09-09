Cratera em SP, óculos inteligentes e um papo com Brendan Fraser

O Mundo Super é exibido todo domingo às 15h no Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.

Mundo Super

Quando? Todo domingo às 15h. Reprises às quartas, 21h.

Onde? Canal Veja+TV:

Samsung TV Plus (canal 2059)

LG Channels (126)

TCL (10031)

Roku (221)

App NXTV

site de Veja.

Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.