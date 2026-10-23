VisionQuest: criador diz que a série é sobre “criar bem” a inteligência artificial

Você lembra da série WandaVision, que era um spin-off de Vingadores? Esse spin-off acaba de ganhar seu próprio spin-off: a sequência se chama VisionQuest e se passa após os eventos de WandaVision. Conversams com o criador da série Terry Matalas e com o ator James Spader, que interpreta o Ultron.

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