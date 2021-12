As rochas da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, se formaram antes de Pangeia

Um blog para terráqueos e terráqueas interessados no que aconteceu nos 4,5 bilhões de anos em que não estiveram por aqui. Feito pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) em parceria com a Super.

Este é o quarto texto do blog Deriva Continental, escrito por Eliza I. N. Peixoto e José Eloi Guimarães Campos

Quando se fala em Chapada dos Veadeiros, para muita gente as primeiras palavras que vêm à cabeça são lazer e misticismo. Não é à toa: sua paisagem exuberante, a ampla presença de cristais de quartzo ou o fato de estar situada ao longo do Paralelo 14ºS (o mesmo que corta Machu Picchu) trazem um ar misterioso à região.

Mas por trás de qualquer curiosidade esotérica que possa existir na Chapada dos Veadeiros, há algo que pode ser ainda mais interessante na região: a história que as rochas nos contam sobre a evolução da Terra.

Localizada no estado de Goiás, a Chapada dos Veadeiros é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2001. Ela abrange as cidades de Alto Paraíso, Colinas do Sul, Cavalcante e o distrito de São Jorge, cobertos por cerrado de altitude e campos rupestres preservados de forma quase intacta.

Por debaixo desta paisagem, a geologia da região molda cenários inesquecíveis. Dentre eles, os mais visitados pelos turistas incluem os Saltos de 80 e 120 metros, as cachoeiras Carioquinhas e Segredo, Cânions I e II, Vale da Lua, Águas Termais e o Jardim de Maytrea. Mas afinal, como essas paisagens se formaram?

A origem dos quartzos

Tudo começa quando a Terra ainda era composta por pequenos continentes espalhados entre oceanos que existiam antes da formação do supercontinente Pangeia. No meio de um destes paleocontinentes, chamado São Francisco-Congo, se iniciou um processo de abertura e separação das massas de terra – assim como o que separou o Brasil da África há 130 milhões de anos.

A abertura do continente gera uma depressão, ambiente propício para que os sedimentos que estão em porções mais altas sejam transportados para os locais mais baixos. Tudo isso com ajuda do vento, chuva, rios e outros agentes que atuavam em uma paisagem muito diferente da atual. Naquela época, não havia sequer plantas no planeta.

Por volta de 1,5 bilhões de anos atrás, essa abertura gerou um vale tão largo e profundo que permitiu a entrada do mar para o seu interior. Nesse momento, os sedimentos foram transportados por um longo caminho do interior do continente para o mar. E, se há mar, há praia! Junto dela chegam as ondas, correntes e deposição de muita areia.

Com o tempo, essa areia é soterrada e submetida a pressões e temperaturas altíssimas do interior da Terra. Isso faz com que elas se tornem rochas duras, em um processo chamado litificação (do grego, lithos = rocha). Apesar da transformação, várias características se preservam e revelam informações sobre o ambiente em que foram originalmente sedimentadas. Por exemplo, marcas onduladas e estratificações cruzadas observadas em rochas duras são as mesmas observadas nas praias atuais. James Hutton (1726 – 1797), considerado o pai da geologia, já dizia: “o presente é a chave para o passado”!

E lembra que muita gente ia atrás dos cristais de quartzo? Pois então, a areia é formada justamente deste mineral: o quartzo, cuja composição é a sílica (SiO2). Por meio de processos que ocorrem no interior da Terra (sob elevada pressão e temperatura), essa sílica da areia se precipita nas fendas das rochas, onde há espaço para se cristalizar. Quando ela se forma com formatos regulares, gera os famosos cristais encontrados na Chapada dos Veadeiros.

Cânions brasileiros

Ao longo da história da Terra, a ação das Placas Tectônicas faz com que surjam algumas estruturas nas rochas. Um tipo comum de estrutura são as fraturas: planos que cortam a rocha, desmembrando-a em partes. Duas delas, uma perpendicular à outra, são as que controlaram a formação de duas das feições muito visitadas da região: Cânion I e Cânion II.

O processo se inicia quando a água abre caminho entre fraturas já existentes nas rochas e, a partir dali, criam um ciclo de retroalimentação contínua. Ou seja, onde tinha fratura, passa água (e vento também). Onde a água passa, abre-se mais espaço. E onde o espaço foi aberto, passa mais água. Eventualmente, formaram-se os vales encaixados e quedas d’água – como os Cânions I e II, Salto de 120 m, cachoeiras Carioquinhas e Segredo, dentre várias outras.

O Vale da Lua

A história desse paleocontinente não parou por aí. Alguns milhões de anos depois, um novo pulso de abertura tomou força. Os primeiros sedimentos levados para preencher essa depressão se deslocavam com alta energia, já que o desnível entre o topo e o fundo da depressão ainda era muito grande. Blocos de rochas se moviam em meio à lama com presença de carbonato de cálcio.

Esses sedimentos formam a base da deposição sedimentar daquela época e podem ser observados hoje em uma das paisagens mais exuberantes da Chapada dos Veadeiros, e quiçá do mundo: o Vale da Lua. Os sedimentos foram soterrados e também passaram por litificação, se transformando em rochas.

Milhões de anos após sua formação, a erosão e o intemperismo entraram em ação. Por ser formado por um tipo de mineral solúvel (carbonato de cálcio), os agentes da denudação causam o desmembramento e transporte dos fragmentos de rocha. Pouco a pouco, eles modelam e esculpem o relevo sinuoso e escavado que observamos hoje.

Águas termais

Outro chamariz que atrai turistas na região são as águas termais. Com temperaturas que chegam a 42º C, essas águas migram ao longo do plano de falhas e fraturas, e desaguam em piscinas naturais e artificiais na região.

A temperatura das águas termais contrasta com as cachoeiras geladas do seu entorno. Isso ocorre porque há sistemas de fraturas e falhas que permitem a infiltração da água até centenas de metros de profundidade. A cada quilômetro que a água alcança na crosta há aumento de cerca de 30 ºC em sua temperatura, então a água sobe quentinha a partir dessas regiões.

A principal área de recarga dos aquíferos termais está localizada na região da Serra do Rio Preto, no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em elevações de cerca de 1.300 metros.

Na entrada ou na despedida da Chapada dos Veadeiros podemos observar as paisagens mais místicas e conhecidas da região: o Jardim de Maytrea, o Morro da Baleia e o Morro do Buracão. A paisagem é modelada pela presença de tipos diferentes de rocha: uma formada a partir da litificação de argila, e a outra pela litificação de areia.

Enquanto a primeira é facilmente levada pelos agentes do intemperismo, a segunda (chamada de quartzito) é mais resistente ao processo e sustenta o relevo da região. Muitos dizem que a paisagem é uma vista para um “Templo no Plano Etéreo”. Só indo lá para ver!

Para Saber Mais….

– O contexto geológico da região é enquadrado no Supergrupo Veadeiros, que é composto pelos grupos Araí, Traíras e Paranoá. Em geologia, o termo “grupo” representa um conjunto de rochas de mesma idade e com caráter cogenético. Os grupos são compostos por formações.

– Além das rochas de natureza sedimentar, na porção norte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ocorrem rochas graníticas.

– Intemperismo: processos de transformação das rochas por agentes químicos, físicos e biológicos que resultam na formação do modelado do relevo atual.

– Grau geotérmico: profundidade necessária para que a água aumente sua temperatura em 1º C.

– Campo rupestre: tipo de cerrado que ocorre em associação com exposições de blocos e lajedos rochosos.

– Aquífero: formação geológica ou horizonte de solo que pode armazenar e transmitir água em profundidade. Quando está associado a águas quentes é denominado de aquífero termal.

– Datação radiométrica das rochas pelo método Urânio-Chumbo é baseada no decaimento radioativo natural do urânio, se transformando em chumbo.

– James Hutton: naturalista e geólogo escocês que definiu o uniformitarismo, teoria que interpreta o passado geológico a partir para observação dos ambientes modernos.