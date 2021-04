As mulheres preferem a água do chuveiro mais quente?

É uma hipótese plausível, mas não confirmada. Não há estudos específicos sobre a preferência na temperatura do chuveiro por sexo, mas é bem estabelecido na literatura científica que homens se sentem confortáveis em ambientes mais frios que as mulheres (mesmo que a temperatural basal padrão de ambos os sexos seja 37 °C).

Algumas razões são a taxa metabólica feminina, em médio menor, e o hormônio estrogênio, que engrossa ligeiramente o sangue e reduz o fluxo nos finos capilares sanguíneos sob a pele.

O ar-condicionado dos escritórios, mantido entre 20 °C e 23 °C, tem sua temperatura calculada até hoje com base em um método criado nos anos 1960 que considera homens de 70 kg e 40 anos. O calorzinho no local de trabalho deveria ser uns 3 °C mais alto para o conforto feminino. (Veja o artigo “Energy consumption in buildings and female thermal demand”, no Nature Climate Change).

É claro que essas são médias: com certeza existem mulheres que preferem banhos frios e homens que põem a chavinha na posição “escaldante”.

Pergunta de @ts_meirelles, via Instagram.