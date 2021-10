O que os procuradores procuram?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

15 out 2021

“Procurar” vem do latim curare – “cuidar” ou “vigiar”; daí vem a palavra “curador”. O “pró-” do começo é um sufixo que significa ser a favor (como em “pró-vacina” vs. “antivacina”). Ou seja: “procurar” é cuidar de algo para alguém.

Todo advogado é um procurador que zela pelos interesses do cliente, mas no Brasil é comum chamar assim um tipo de advogado que é funcionário público e defende os interesses do município, o Estado ou a União.

No fim, o xis da questão é que o significado “procurar” foi de “cuidar de algo para alguém” para “ir atrás de alguma coisa” – uma mudança gradual de significado que não é explicada nos dicionários etimológicos que consultamos.

​​Desembargadores são juízes de segunda instância – que podem rever e modificar as decisões dos juízes de primeira instância, caso necessário.

Data venia significa “com o devido consentimento”. Expressão usada para começar respeitosamente uma fala em que você vai discordar de alguém.

Peculato é o crime em que um funcionário público rouba ou desvia uma quantidade de dinheiro que está em sua posse por razões de trabalho.

Fonte: Glossário da Procuradoria-Geral da República.